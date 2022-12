Benevento, Masciangelo: "Punto positivo su un campo difficile" Le dichiarazioni dell'esterno difensivo giallorosso

Nel post gara di Modena - Benevento ha parlato così l'esterno difensivo giallorosso Edoardo Masciangelo:

"Siamo venuti in un campo molto difficile. Il Modena è una squadra complicata da affrontare, poi le condizioni del terreno di gioco non erano ottimali. Immaginavano una partita in cui bisognava battagliare. C'è stata compattezza, non è mai facile portare a casa un punto contro di loro".

"Stiamo dando tutti qualcosa in più. Stiamo stringendo i denti, però bisogna mettere sempre la squadra prima di noi. Ho accusato un dolore alla gamba sinistra, per fortuna niente di male. L'importante è che alla fine sia andata bene".

"Il Modena era bravo dal mio lato perché c'era un calciatore di livello come Tremolada. Siamo stati bravi a contenerli bene, per poi fargli male. Spero di continuare sempre così. Personalmente do sempre il massimo, spero di continuare a giocare per aiutare la squadra".

"Questo è un campionato dove non ti puoi mai rilassare. La gara col Perugia sarà da affrontare con la cattiveria giusta. Spingeremo tantissimo, faremo una grande partita".