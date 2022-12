Benevento, Cannavaro: "La squadra ha tenuto nonostante la sofferenza" Il tecnico giallorosso nel post gara col Modena

Ecco il commento di Cannavaro sul pareggio rimediato al Braglia contro il Modena:

"Nel primo tempo ci sono stati troppo errori. Abbiamo dato entusiasmo a una squadra che sicuramente non aveva il morale a mille. Dopo il rigore si poteva fare qualcosa in più, ci siamo fermati dopo il gol di Acampora. Abbiamo fatto un po' come contro il Cittadella, senza alternare delle situazioni che sono facili. Se sei troppo schematico, la squadra avversaria ti prende le misure. Portiamo a casa un punto, altre volte abbiamo lasciato per casa risultati preziosi. La squadra ha tenuto nonostante la sofferenza".

"Farias è quel calciatore che ti permette di ripulire la palla e che tra le linee ti fa male. Ci è mancato, ma al di là di questo siamo stati poco bravi quando andavamo sui nostri trequartisti e attaccanti senza tenere palla. Facevamo solo attacco - difesa e questo non è un gioco che ci piace. Dobbiamo essere bravi a gestire queste situazioni".

"Negli ultimi minuti del secondo tempo abbiamo peccato. Ci lavoriamo tanto su queste cose, ma forse ci siamo un po' rilassati troppo. Alla fine i ragazzi hanno capito che solo col sacrificio si può venire fuori da queste situazioni. Ho sempre detto che dobbiamo guardarci dietro. In questo campionato dobbiamo capire che c'è da soffrire fino alla fine perché è un anno nato male, caratterizzato da tanti infortuni. Dovremo essere bravi a proseguire il lavoro svolto fino a questo momento".

"Le squadre ti studiano, dobbiamo trovare soluzioni diverse. Nel primo tempo le abbiamo alternate poco, nella ripresa davamo qualche pensiero in più al Modena. Sono cose che gradualmente bisogna inserire. Quando vai in ritiro riesci a lavorare meglio su queste cose. I ragazzi ci seguono tanto, dobbiamo essere più propositivi. Solo attraverso il calcio si possono portare a casa i punti".

"Il cambio di Forte? Aveva preso un colpo, mi ha chiesto di rientrare. Devo pensare anche alle altre partite, non potevo permettermi di perdere un altro calciatore. La Gumina col Perugia ci sarà. Ho preferito di alternare Forte e Simy. Gli avevo chiesto di tenere di più la palla perché tornava troppo velocemente dietro. Hanno dato il massimo, dovremo essere bravi a metterli nelle migliori condizioni possibili per fare gol".