Benevento, Tello: "Punto importante in una partita difficile" Le parole del centrocampista giallorosso subito dopo il triplice fischio del match col Modena

Ecco il commento di Tello sul pari rimediato dal Benevento contro il Modena:

"E' stata una partita difficile, proprio per questo credo che sia un punto molto importante. Abbiamo sbagliato molto soprattutto in avanti, io per primo. Abbiamo dato il massimo nelle due fasi.

"Nel calcio non bisogna mai mollare. Per me è un periodo personale difficile. Non bisogna mai abbassare la testa. Non sono uno di molte parole, ma penso che il calcio ti dà una opportunità ogni settimana da sfruttare. Ogni giorno deve essere sfruttato al massimo".

"La fiducia di Cannavaro l'ho sentita dal primo minuto in cui è arrivato. Devo fare molto di più, anche avere maggiore fiducia in ciò che dice".