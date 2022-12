Italian Sport Awards, Paleari: "Premio da condividere con i miei compagni" Il calciatore del Benevento è stato nominato come miglior portiere della scorsa stagione

Alberto Paleari è stato premiato come miglior portiere della serie B della scorsa stagione nel corso degli Italian Sport Awards. L'estremo difensore giallorosso, intervistato da Ottochannel, ha espresso la propria soddisfazione per l'importante riconoscimento:

"Sono contento, ma è un premio che va condisivo con la squadra dello scorso anno: abbiamo lottato fino all'ultimo per andare in serie A. L'ultimo periodo è stato positivo da parte mia, ma c'è da dire che anche altri elementi stanno facendo bene. Glik ci ha dato grande solidità in difesa. Dobbiamo uscire da questo momento difficile, sono certo che lo faremo anche grazie ai nostri magnifici tifosi".

RENDIMENTO - "Ho sempre dato il mio contributo, qualche punto l'ho portato ma sono stato il primo a fare mea culpa sul gol di Brunori. Il ruolo del portiere è fatto così: quando compi grandi interventi vieni elogiato, poi in caso di errore si è crocefissi".

CANNAVARO - "Abbiamo cambiato metodologia d'allenamento. Con Cotugno si è già instaurata una buona alchimia. Cannavaro è entrato in punta di piedi nello spogliatoio. E' un tecnico molto umano per noi che per tanti anni lo abbiamo guardato dal basso verso l'altro. Quando non sono stato bene mi ha chiamato ogni giorno per accertarsi della mia condizione. Chiacchiera molto con noi, ci racconta aneddoti: ha portato serenità e unione. I sette punti sono una prova di quanto stiamo costruendo".