Benevento in ritiro a gennaio: ecco la sede scelta dal club I giallorossi lavoreranno sodo in vista del girone di ritorno

Il 2023 si aprirà per il Benevento con un ritiro che servirà alla squadra per lavorare a stretto contatto con Cannavaro in vista della ripresa del campionato, fissata al 15 gennaio con l'inizio del girone di ritorno. I giallorossi effettueranno il raduno presso il Mancini Park Hotel di Roma, quartier generale in cui il club sannita è un habitué, avendolo scelto più in volte in passato. La struttura capitolina, inoltre, è un vero e proprio amuleto per la Strega, dato che proprio al Mancini ha effettuato le preparazioni estive nel 2015 e nel 2016, alla vigilia delle stagioni che portarono al doppio salto dalla serie C alla massima serie, per poi tornarci nel gennaio del 2020, al giro di boa del campionato stravinto dal Benevento guidato da Inzaghi.