Benevento, col Perugia sarà una battaglia Squadra aggressiva quella di Castori, come si è visto anche contro il Venezia

(f.s.) Per capire fino in fondo il modo di giocare del Perugia basterebbe leggere il commento di Paolo Vanoli, tecnico del Venezia, dopo il ko al Curi: “I ragazzi hanno giocato bene, ma sono stati destabilizzati dall'aggressività del Perugia”. Un flashback all'alba della partita aiuta a capire meglio: Lisi, protagonista dell'incontro, va a contrastare Candela con un intervento ai limiti del regolamento (Rapuano non fa una piega...), quasi come si faceva una volta in avvio di gara per mettere in chiaro chi avrebbe comandato fisicamente sul terreno di gioco. Sia chiaro: Lisi è un signor giocatore, che ha saputo trovare il primo gol con un pizzico di fortuna e il secondo con un gesto tecnico di rara bellezza, ma al momento opportuno sa combinare queste doti con un'intensa aggressività.

Ecco dunque con chi dovrà contrapporsi il Benevento nell'ultima partita dell'anno solare. Le squadre di Castori, si sa, interpretano un gioco maschio che non lascia spazio a momenti di debolezza. Il Benevento dovrà dunque essere altrettanto determinato per aver ragione di quel fanalino di coda che ha solo voglia di risalire la china. Nelle file del Grifo mancherà il difensore Curado, che era diffidato ed è stato ammonito contro i lagunari.

Cannavaro avrà una settimana intera per lavorare all'undici da mandare in campo contro gli umbri. Riavrà quasi certamente La Gumina e Ciano, resta da verificare quanta autonomia abbiano. Ci sarà nuovamente anche il greco Koutsoupias, che ha scontato un turno di squalifica. Come sempre il tecnico napoletano aspetterà di vedere con quale intensità i suoi giocatori affronteranno la settimana natalizia di lavoro, poi deciderà. C'è da dire che la squadra vista a Modena per alcuni versi non gli è piaciuta, quindi sembra legittimo che pensi a qualche avvicendamento.

Il problema della tre-quarti poco propositiva lo spingerà a trovare delle alternative. Farias è ancora fuori gioco e un altro giocatore che abbia le sue caratteristiche in organico non c'è. Ciano potrebbe essere un'alternativa valida, ma bisognerà vedere quanta autonomia potrà avere. Aggiungere qualità nella zona offensiva sembra essenziale per una partita che si dovrebbe solo vincere. Non è escluso che pensi a qualche staffetta, per avere sempre forze fresche sul terreno di gioco.