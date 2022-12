In campo a Santo Stefano: dolci ricordi per il Benevento L'ultimo precedente è di tre anni fa

Non è la prima volta che il Benevento scende in campo nel giorno di Santo Stefano. In Inghilterra lo chiamano boxing day, una delle tante iniziative del calcio d'oltremanica che è stata introdotta di recente anche in Italia. L'unico precedente per la Strega risale alla stagione dei record, quella vissuta con Inzaghi nel campionato 2019/2020.

Il 26 dicembre 2019, i giallorossi affrontarono in trasferta il Chievo Verona. Il risultato finale fu di 2-1 per la Strega, con la gara che venne sbloccata dagli estensi dopo ventisette minuti da un gol di Vignato. La rimonta giallorossa fu certificata dalle marcature di Maggio e Tuia che permisero al Benevento di ottenere ulteriori tre punti, facendogli chiudere l'anno solare con un netto vantaggio di ben dodici lunghezze sul Pordenone secondo in classifica.