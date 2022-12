Benevento e Perugia, numeri identici nell'ultimo mese di serie B Le due squadre hanno fatto registrare il medesimo stato di forma, anche nel numero di gol

I numeri dicono che lunedì si affronteranno due squadre in salute. Benevento e Perugia hanno ottenuto otto punti nell'ultimo mese di campionato, frutto di due successi, due pareggi e una sola sconfitta. Le due squadre hanno fatto registrare un medesimo ruolino anche nel computo dei gol fatti (cinque) e di quelli subìti (quattro). Entrambe, inoltre, hanno cambiato allenatore in corso d'opera, con il Perugia che si è affidato all'esperienza di Castori per cercare di salvare una stagione cominciata nel peggiore dei modi. I grifoni, nonostante l'andamento positivo dell'ultimo periodo, sono ancora relegati all'ultimo posto in classifica, anche se sono riusciti ad accorciare le distanze rispetto alla zona play out, rendendo ancora più imprevedibile la lotta salvezza.

Non mancano gli ex nel confronto del boxing day. Tra le fila umbre c'è Giuseppe Di Serio, attaccante cresciuto nel settore giovanile del Benevento e che dalla scorsa estate è passato a titolo definitivo al club di Santopadre. In casa giallorossa, invece, hanno vissuto un'esperienza con la maglia del Perugia sia Forte che Acampora.

La classifica relativa alle ultime cinque partite:

Pisa 11

Venezia 10

Bari 9

Perugia 8

Benevento 8

Palermo 8

Reggina 8

Modena 8

Genoa 7

Como 6

Frosinone 6

Ascoli 6

Sudtirol 6

Cagliari 5

Spal 5

Parma 4

Brescia 4

Ternana 4

Cittadella 4

Cosenza 3