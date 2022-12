Benevento, Natale col calcio: molte volte ha portato bene In serie A successo ad Udine il 23 dicembre '20. Nel 2017, il 30, prima vittoria nella massima serie

(f.s.) Natale, aria di festività. Il calcio italiano ha vissuto quasi sempre ai margini, sposando la tradizione inglese (il famoso “boxing day”) solo negli ultimi anni.

Giocare a Santo Stefano non è abitudine italiana, ma qualche volta è già capitato che avvenisse. Come nel campionato 19/20 di serie B, quello macinato a suon di record dai giallorossi di Inzaghi: allora, some accadrà lunedì, si giocò il 26 dicembre e la Strega vinse a Verona sul campo del Chievo (2-1) con i gol di Maggio e Tuia. E' invece il 27 dicembre l'anno prima (18/19) quando la squadra di Bucchi gioca a Padova e sbanca l'Euganeo con un gol di Improta al 79'.

Ma in generale il clima natalizio non porta male alla Strega. L'anno scorso con Caserta l'ultima partita dell'anno la gioca in netto anticipo sul Natale, il 10 dicembre e vince a Terni per 2-0 con la doppietta di Lapadula. Si sarebbe dovuta giocare il 19 dicembre la sfida col Monza, rinviata per i casi Covid nella squadra lombarda: recupero il 13 gennaio con netta vittoria giallorossa, 3-1.

Il clima natalizio aveva portato bene anche in serie A. Nella stagione 2020-21 il 23 dicembre si giocò ad Udine, al Dacia Arena. Vittoria netta dei giallorossi di Inzaghi sui bianconeri capitanati dal campione del mondo De Paul, con i gol di Caprari e Letizia.

Bene anche nell'altro campionato di massima serie, nel 2017/18. E' il 30 dicembre '17 quando al Vigorito va di scena Benevento-Chievo e i giallorossi di De Zerbi si regalano la prima storica vittoria in serie A grazie ad un gol di Massimo Coda.

Un boccone amaro in serie B proprio nell'anno della prima promozione: è il 24 dicembre e si gioca al vecchio Matusa di Frosinone. Serataccia del direttore di gara Ghersini di Genova e sconfitta dei giallorossi per 3-2 (reti di Lucioni e Ceravolo). Il Frosinone va in gol con Dionisi in netto fuorigioco e di testa a tempo ormai scaduto.

Dragando gli ultimi dieci anni, in C prima di Natale era andata tra alti e bassi. Male nell'anno della promozione di Auteri con sconfitta immeritata e contestata a Lecce (2-1), ma bene il 21 dicembre 2014 contro il Cosenza al Vigorito (3-2) e il 22 dicembre 2013 contro il Prato travolto con un netto 3-0. L'anno prima a Barletta, il 22 dicembre 2012, era finita 2-2.

Nella foto il gol di Letizia a Udine il 23 dicembre del 2020