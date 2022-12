Natale indigesto per il Benevento: al Vigorito vince il Perugia Gli umbri di Castori condannano la Strega a una nuova sconfitta casalinga

Giornata amara per il Benevento che perde una nuova partita al Vigorito contro un Perugia che ha fatto la voce grossa sul terreno di gioco sannita, a dispetto dell'ultimo posto in classifica. Bruttissima la prestazione della compagine guidata da Cannavaro, in balìa della formazione biancorossa per tutto l'arco dei novanta minuti. Decisive le reti di Lisi, realizzata sul finire del primo tempo, e quella di Luperini che al 38' della ripresa ha chiuso la contesa.

Benevento - Perugia 0-2

Benevento (4-3-2-1): Paleari; Veseli, Glik, Capellini, Masciangelo (1'st Foulon); Tello (14'st Thiam Pape), Viviani (14'st Karic), Acampora; Improta (40'st Simy), La Gumina (14'st Farias); Forte. A disp.: Manfredini, El Kaouakibi, Schiattarella, Ciano, Leverbe, Pastina, Koutsoupias. All.: Cannavaro

Perugia (3-5-2): Gori; Sgarbi, Dell'Orco, Rosi (1'st Angella); Casasola, Bartolomei (43'st Iannoni), Luperini, Santoro, Lisi (29'st Paz); Olivieri (43'st Kouan), Di Serio (34'st Melchiorri). A disp.: Furlan, Abibi, Righetti, Vulikic, Strizzolo, Baldi. All.: Castori

Arbitro: Piccinini di Forlì. Assistenti: Vivenzi e Cavallina. IV ufficiale: Fourneau. VAR e AVAR: Pezzuto e Muto

Rete: 46'pt Lisi, 38'st Luperini

Note: Ammoniti Glik, Rosi, Viviani, Tello. Acampora. Espulso Leverbe dalla panchina. Calci d'angolo 10-7. Minuti di recupero 1'pt e 7'st

SECONDO TEMPO

97' Termina la partita: Benevento - Perugia 0-2

90' Sette minuti di recupero

89' Forte conclusione di Melchiorri che va alta

88' Doppio cambio Perugia: entrano Iannoni e Kouan al posto di Bartolomei e Olivieri

85' C'è Simy al posto di Improta

83' Raddoppio Perugia: Luperini insacca su assist di Melchiorri

79' Cambio Perugia: entra Melchiorri al posto di Di Serio

79' Espulso Leverbe dalla panchina per proteste

78' C'è il controllo da parte del Var: Acampora resta in campo, viene solo ammonito

76' Benevento in dieci: espulso Acampora per fallo commesso su Di Serio

74' Entra Paz al posto di Lisi

73' Cross di Karic per Thiam Pape: l'attaccante giallorosso viene anticipato da ottima posizione

68' Tanti errori in fase di impostazione per i giallorossi

62' Destro a giro di Olivieri: la palla fa la barba al palo

59' Cambia il Benevento: entrano Thiam Pape e Karic al posto di Tello e Viviani. C'è anche Farias che rileva La Gumina

56' Non c'è stata una reazione del Benevento al gol del Perugia. Tanti errori in fase di costruzione da parte dei giallorossi

52' Punizione di La Gumina insidiosa ma lenta: Gori blocca

48' Conclusione dal limite di Olivieri: Paleari respinge

45' Rientrano le squadre in campo. Il Benevento effettua il primo cambio della partita: c'è Foulon al posto di Masciangelo. Sostituzione anche per il Perugia con Castori che inserisce Angella al posto di Rosi

PRIMO TEMPO

49' Termina il primo tempo: Benevento - Perugia 0-1

46' Perugia in vantaggio: palla dalla destra per Lisi che, approfittando del mal posizionamento della difesa giallorossa, insacca alle spalle di Paleari

45' Un minuto di recupero

39' Paleari si oppone a una conclusione ravvicinata di Casasola

38' Il Benevento cerca di impensierire il Perugia con delle ripartenze di Improta, ma i giallorossi non riescono a concluderle nel migliore dei modi

36' Ammonito Tello

32' Ci prova Lisi con un destro dalla distanza: Paleari blocca

25' Occasione Benevento: La Gumina lancia Forte che conclude in porta con una conclusione potente respinta in angolo da Gori

23' Ammonito anche Viviani per fallo su Luperini

22' Giallo per Rosi dopo aver atterrato Improta

20' Partita godibile, le due squadre non si risparmiano

14' Iniziativa di La Gumina che si smarca e va alla conclusione: palla fuori

12' Sinistro di Tello dal limite che viene deviato da un difensore: Gori devia in angolo

7' Ripartenza Perugia, Glik atterra Luperini: ammonito

7' Risponde il Benevento con Acampora, ma il suo tiro non impensierisce Gori

5' Perugia pericoloso sugli sviluppi di un calcio d'angolo: Dell'Orco, dal limite, spedisce il pallone fuori

0' Comincia la partita

PRE PARTITA

Al Vigorito c'è il boxing day di serie B che chiude il girone d'andata. Il Benevento affronta il Perugia, con l'intento di arrivare al giro di boa a quota venticinque punti in classifica, per poi ricaricare le batterie nel corso delle festività natalizie che sospenderanno il campionato fino al prossimo 15 gennaio. Cannavaro conferma il 3-5-2, inserendo Veseli dal primo minuto. In avanti torna La Gumina che giocherà sulla trequarti insieme a Improta al supporto di Forte .