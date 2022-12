Perugia, Castori: "Vittoria importantissima, siamo tornati a galleggiare" Il commento del tecnico biancorosso

Gioisce Castori per il successo ottenuto col suo Perugia al Vigorito:

"Per noi è una vittoria importantissima, a coronamento di un periodo in cui c'è stata una crescita importante. Siamo tornati in linea di galleggiamento. Siamo in forma, la condizione è positiva. Vincere a Benevento non è mai facile, ci siamo riusciti e abbiamo aperto una finestra sulla salvezza che fino a qualche tempo fa era insperata. La serie B è un campionato duro, la prima può perdere con l'ultima. C'è molto equilibrio, non ci sono partite scontate. Conta mantenere sempre alto il livello di condizione, anche se non è facile.

"I miei attaccanti hanno corso come matti perché attacchiamo molto la profondità. Hanno impegnato molto i difensori del Benevento. Tutti hanno fatto una partita di alto livello, per noi è una vittoria di tutta la squadra, fortemente voluta dopo quella col Venezia. Mi dispiace che adesso c'è la sosta, dobbiamo mantenere questo stato di forma".