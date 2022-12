Benevento, Letizia: "Siamo indifendibili, c'è solo da chiedere scusa a tutti" Il capitano giallorosso: "Bisogna capire che ci dobbiamo salvare. Fischi giustissimi"

Nonostante l'assenza per infortunio, capitan Letizia ha parlato nel post gara di Benevento - Perugia, rimarcando la negativa prestazione della squadra e chiedendo scusa ai tifosi:

"La prestazione è stata bruttissima. C'è solo da chiedere scusa, non voglio aggiungere altro perché una prestazione del genere è inaccettabile. I tifosi ci hanno fischiato meritatamente. Non so che dire, adesso c'è la sosta e al rientro bisogna cambiare registro. Siamo stati molto superficiali".

"Credo che sia una questione mentale perché passi da tre partite positive a quanto successo oggi. Ci hanno mangiato sotto tutti gli aspetti, avevano più voglia di noi. Forse non abbiamo capito che qui bisogna salvarci, questo è l'obiettivo principale. Siamo indifendibili in questo momento".

"Bisogna cambiare tutto. Così è dura andare avanti. Da quando è arrivato Cannavaro abbiamo vinto soltanto una volta in casa, questo è impensabile. Bisogna lavorare. Capita che siamo molto superficiali e questo porta ad aspetti negativi. Siamo calciatori del Benevento e non possiamo permetterci un atteggiamento del genere. Chiedo scusa, ci metto la faccia insieme alla squadra".

"Questo è un peridoo brutto. Bisogna lavorare tutti insieme e lottiamo per la salvezza. Dobbiamo ottenere più punti possibili per questo obiettivo".