Benevento, Improta: "Dobbiamo farci tutti un esame di coscienza" "Il problema siamo noi. Nel 2023 dobbiamo ripartire con un'altra testa"

Ecco le parole di Riccardo Improta nel post gara di Benevento - Perugia:

"E' una prestazione non da Benevento, soprattutto tra le mura di casa. Dovevamo fare molto di più. Non so se ci siamo cullati su quel poco che avevamo recuperato sulle altre squadre. Questi giorni serviranno per farci fare un esame di coscienza per ripartire nel 2023 con un'altra testa. Sono usciti tutti i limiti che abbiamo dimostrato in tutto il girone d'andata. Sono errori di attenzione che non possiamo commettere".

"Questo non è più il momento di parlare. La squadra deve dimostrare tutt'altro, non possiamo permetterci di perdere in questo modo. Ognuno di noi dovrà ragionare su sé stesso, credo solo così si potrà ripartire per un girone di ritorno diverso sotto tutti i punti di vista. Il problema siamo stati sempre e solo noi".

"Le avversarie ci studiano e cercano di metterci in difficoltà. Il Perugia ci è venuto a prendere alto, ma dovevamo gestirla in maniera diversa. Sono letture nostre, dobbiamo fare meglio. Dobbiamo recuperare le energie mentali per ripartire e fare un girone di ritorno da vero Benevento".

"In casa abbiamo peccato di attenzione. Sicuramente dobbiamo alzare l'asticella in tanti momenti, per poi voltare pagina".