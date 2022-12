Mastella: "Dobbiamo essere vicini al Benevento Calcio" Il primo cittadino dopo la sconfitta dei giallorossi con il Perugia

Non è un momento facile per il Benevento. La sconfitta maturata con il Perugia ha fatto sprofondare ancora una volta l'umore della piazza, con i giallorossi che si avvicinano pericolosamente alla zona play out. Il sindaco Mastella è intervenuto sull'argomento, evidenziando la necessità di essere vicini al club giallorosso in questo particolare momento:

"Dobbiamo essere vicini alla squadra del Benevento Calcio , alla società ed all’ allenatore . Il momento non è facile ma proprio allora la solidarietà e ‘ necessaria .Ho vissuto momenti analoghi, ma il sostegno degli amici e dei miei sostenitori, mi ha riportato in alto . Io sto col Benevento , io sto con Benevento".