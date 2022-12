Benevento, rendimento disastroso al Vigorito: è un problema che parte da lontano I numeri casalinghi della compagine giallorossa

Il Benevento è tra le peggiori squadre per rendimento casalingo in serie B. Il match con il Perugia ha confermato questo dato di fatto, ma le statistiche sono ancora più spietate: soltanto il Venezia ha fatto peggio, con i giallorossi che hanno ottenuto nove punti al Vigorito in questa prima metà di stagione. Una situazione che Letizia ha definito «inaccettabile», mentre Cannavaro ha confessato di fare fatica a spiegarsi le ragioni di un simile atteggiamento tra le mura amiche.

Probabilmente il nocciolo del discorso è insito nel DNA della squadra stessa, visto che il Vigorito non è più un campo amico per il Benevento già da diverso tempo. I maggiori fallimenti degli ultimi due anni, infatti, sono stati maturati proprio dove la Strega avrebbe dovuto costruire le proprie fortune. Così non è stato.

Riavvolgiamo il nastro, fino ad arrivare alla stagione 2020/2021 di serie A. Nel girone di ritorno, quello che ha spedito il Benevento dritto in serie B, la formazione guidata da Inzaghi non è mai riuscita a vincere al Vigorito. Dopo uno straordinario girone d'andata, tanti addetti ai lavori sottolineavano quanto fosse importante sfruttare gli incontri casalinghi al fine di raggiungere l'obiettivo della salvezza. Anche il calendario si rivelò "amico", visto che nel Sannio arrivarono squadre come Sampdoria, Parma, Udinese, Cagliari e Crotone. Risultato? Soltanto tre punti contro queste formazioni e ritorno tra i cadetti.

Cosa dire della scorsa stagione, quando le possibilità di ottenere una incredibile promozione diretta sono sfumate proprio al Vigorito, a causa delle clamorose sconfitte maturate nel finale di campionato contro Ternana e Spal?

Dell'annata attuale, invece, basti andare a memoria: il Vigorito è stato espugnato da Cosenza, Cagliari, Ternana, Palermo e Perugia, formazioni che, a parte quella sarda, non sono di certo così temibili da far tremare i polsi a una squadra che è tra le più pagate della categoria.

Problemi di personalità? Potrebbe essere una spiegazione. Altrimenti sarebbe difficile commentare un rendimento così diverso rispetto alle gare esterne, dove il Benevento non è chiamato a fare la partita. Ma sono ipotesi che lasciamo agli addetti ai lavori e alle loro riflessioni. Noi ci atteniamo ai numeri e le statistiche parlano chiaro: da ormai due anni, il Benevento non riesce più a rendere il Vigorito quel luogo sicuro dove poter costruire le proprie fortune.