Calciomercato a rilento in serie B, ma era prevedibile Poche operazioni nei primi giorni, ma potrebbe crearsi presto un effetto domino

La prima settimana di calciomercato non ha regalato colpi a sorpresa nel campionato di serie B. Come da prassi, si fanno tanti nomi: decine di calciatori vengono accostati alle varie società, ma al momento nessuna ha affondato il colpo definitivo. Le operazioni si contano sulle dita della mano: il Cittadella ha ingaggiato Salvi dall'Ascoli, mentre il Cosenza ha prelevato il portiere Micai dalla Salernitana, per poi cedere l'ex giallorosso Vallocchia all'Arezzo. A Genova c'è stato il rientro di Criscito nella formazione rossoblù, col club ligure che ha tesserato anche il giovane uruguaiano Matturro. Da segnalare, infine, il prestito di Celli che è passato al Sudtirol dalla Ternana.

Calciomercato a rilento, le cause

Ovviamente il mercato invernale rappresenta un toccasana per quelle società che intendono rimediare agli errori estivi, rafforzando le rose con degli elementi mirati. Ma è una sessione complicata, dove i pezzi pregiati sono in cassaforte e la necessità di dover acquistare spesso induce le società ad alzare il prezzo dei cartellini, soprattutto se non hanno bisogno di cedere. Si crea una fase di stallo che potrebbe essere sbloccata solo da un'operazione rilevante che andrebbe a creare un effetto domino.

Benevento, gli obiettivi

In questa situazione c'è anche il Benevento che al momento non ha formalizzato operazioni. Al club di via Santa Colomba sono stati accostati tanti nomi, ma non è da escludere che saranno indicative anche le cessioni, come quella eventuale di Forte, visto che la rosa è già numerosa. Si prevedono settimane importanti in tal senso, con il diesse Foggia che sta lavorando per apportare delle migliorie a una squadra che ha deluso le aspettative nella prima parte di stagione, nonostante le grandi difficoltà vissute a causa degli infortuni.