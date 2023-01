Benevento, a chi giova la sosta: da Schiattarella a Veseli Le vacanze e il ritiro di Roma serviranno ai giallorossi per ricaricare le pile in vista del ritorno

Il girone d'andata è stato caratterizzato da tanti infortuni che hanno condizionato, e non poco, il rendimento del Benevento. Negli ultimi incontri del 2022 si è registrata una maggiore disponibilità nella lista dei convocati, ma "mascherata" dalla condizione non proprio eccellente di quei calciatori rientrati dagli acciacchi fisici. È facile intuire come questa lunga sosta, con ritiro di Roma annesso, possa rivelarsi utile a questi elementi per il miglioramento della propria condizione.

La Strega aspetta Ciano. Sarà l'occasione giusta per Simy?

Chi avrà modo di ricaricare le pile è sicuramente Schiattarella. Il centrocampista ha dato tutto nel corso della prima parte di stagione, nonostante una condizione precaria. Gli effetti di questo prolungato sforzo si sono visti nelle ultime partite del girone d'andata, quando Cannavaro gli ha permesso di giocare un tempo a Modena, per poi tenerlo in panchina col Perugia. La sosta è importante anche per Veseli, reduce da un lungo infortunio e dopo essersi è rivelato un po' appannato col Perugia. Così come il Benevento aspetta con impazienza Ciano, elemento che potrà fornire una maggiore fantasia negli ultimi metri, dando supporto a un reparto offensivo che fino a questo punto della stagione si è rivelato sterile. Stesso discorso anche per Farias, così come per Simy, il cui rendimento si è rivelato al di sotto delle aspettative per un evidente ritardo di condizione.

Sosta prolungata per Viviani, Acampora e Tello

Sarà una sosta prolungata, invece, per Viviani, Acampora e Tello che salteranno il match col Cosenza per squalifica. I tre torneranno nel confronto del Vigorito col Genoa, in programma il 21 gennaio al Vigorito: un periodo di riposo forzato che gli permetterà di riacquistare energie, nonostante le assenze pesanti per il tecnico Cannavaro.