Rinnovo Acampora, il comunicato del Benevento Calcio Arriva la nota del sodalizio giallorosso

Il Benevento, come già anticipato, ha ufficialmente rinnovato il contratto a Gennaro Acampora. Il centrocampista giallorosso sarà legato al club per un altro anno, con scadenza fissata al 2024. Acampora, come noto, salterà il match di domenica col Cosenza per squalifica: il suo rientro è fissato per il confronto col Genoa, in programma il 21 gennaio al Vigorito.

Rinnovo Acampora, il comunicato ufficiale

Il Benevento calcio comunica di aver esercitato l'opzione di rinnovo per il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Acampora. Il centrocampista, nato a Napoli il 29 marzo 1994, in questo modo, si lega alla società giallorossa fino al 2024