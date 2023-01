Benevento, le "prime" del nuovo anno in serie B: come sono i precedenti? Solo un successo per i giallorossi all'esordio nel nuovo anno solare

Il match con il Cosenza aprirà il 2023 per il Benevento. Un anno che i giallorossi vorranno vivere in maniera diversa rispetto a un 2022 che ha regalato poche gioie. La prima partita dell'anno solare è sempre caratterizzata da una forte sensazione d'attesa, unita alla voglia di ritornare a vedere il pallone che rotola sul prato verde. Ma negli anni scorsi come sono andate le "prime" per la Strega?

Dal 2017 al 2020 senza successi

Nel 2017, anno che vide il Benevento ottenere la sua prima promozione in serie A, i giallorossi guidati da Baroni persero contro la Spal col punteggio di 2-0. Nel 2019 ci fu un pareggio per 1-1 sul campo del Lecce. Stesso risultato per la Strega dei record di Pippo Inzaghi che al Vigorito impattò contro il Pisa.

Un anno fa la bella vittoria col Monza

Il 13 gennaio dello scorso anno, invece, è arrivata la prima vittoria per il Benevento in serie B all'esordio nel nuovo anno solare. A farne le spese fu il Monza che perse al Vigorito per 3-1. Tra l'altro, occorre sottolinearlo, si trattò di una gara che non era programmata per quella data, ma per il weekend del 19 dicembre. Venne rinviata a causa dei positivi al Covid segnalati dalla compagine brianzola.