Gilardino lancia Coda contro la Roma, ma non esclude cessioni Il nome dell'attaccante è stato accostato più volte al Benevento

Continua a tenere banco la questione relativa a Massimo Coda. L'attuale attaccante del Genoa è stato più volte accostato al Benevento, anche se non è mancata una smentita da parte della società ligure che non intenderebbe privarsi dell'ex giallorosso. Alla vigilia del match di Coppa Italia tra la Roma e i rossoblù, il tecnico Gilardino ha trattato così l'argomento, come riportato da buoncalcioatutti.it: “Penso sinceramente alla gara di domani e dice che Coda giocherà dall’inizio. Dovrà fare prestazione in cui dare una mano ai compagni, chiedo solo quello. So che da parte sua deve essere focalizzato su quello, non essere ossessionato dal gol e giocare per i compagni. Questo è fondamentale. Per quanto riguarda il mercato, assieme alla società abbiamo fatto delle valutazioni e dico, come venti giorni fa, che questo è un buon gruppo di lavoro e, come normale, se ci saranno accorgimenti da fare li valuteremo. Se ci saranno uscite, cercheremo di fare sicuramente delle entrate di conseguenza“.