Cosenza-Benevento, i convocati di Cannavaro: c'è un volto nuovo Sono ventiquattro i calciatori a disposizione del tecnico giallorosso

Sono ventiquattro i convocati da Cannavaro per il match di domani con il Cosenza. Come preannunciato dal tecnico in conferenza stampa, mancano per infortunio Leverbe e Masciangelo, oltre a Letizia e Vokic. Assenti per squalifica Acampora, Tello e Viviani. C'è un volto nuovo nell'elenco ed è quello di Manuel Esposito, estremo difensore della Primavera, classe 2005, che quest'oggi è stato impegnato a Reggio Calabria con la compagine guidata da Scarlato. Per l'estremo difensore, di recente convocato anche in Nazionale, è la prima chiamata in prima squadra.

Cosenza-Benevento, i convocati di Cannavaro:

PORTIERI: Esposito, Paleari, Manfredini;

DIFENSORI: Capellini, El Kaouakibi, Foulon, Glik, Pastina, Perlingieri, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Basit, Improta, Karic, Kubica, Koutsoupias, Sanogo, Schiattarella;

ATTACCANTI: Agnello, Ciano, Farias, Forte, La Gumina, Simy, Thiam Pape.

INDISPONIBILI: Letizia, Leverbe, Masciangelo, Vokic.

SQUALIFICATI: Acampora, Tello, Viviani.