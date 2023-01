Benevento, Ciano: "Pareggio che sa di sconfitta" Il commento dell'attaccante, autore del gol giallorosso

Nel post gara di Cosenza - Benevento, terminato con un pareggio, ha parlato Camillo Ciano, autore del gol giallorosso: "Purtroppo abbiamo subìto gol al novantesimo, c'è stato un calo d'attenzione. Ci portiamo a casa questo punto che sa di sconfitta, però bisogna voltare pagina. Per fortuna già da domani cominciamo ad allenarci, a pensare alla gara di sabato che è molto importante. Facciamo fatica a segnare perché sbagliamo sempre l'ultima scelta, anche oggi abbiamo creato tanto ma il problema è che finalizziamo poco. Dobbiamo lavorare su questo aspetto, in modo da metterlo in pratica già da sabato col Genoa. La mia condizione? Sono stato fermo molto tempo, quasi tre mesi, quindi non sono al massimo, però sto iniziando a sentirmi bene e la cosa positiva è che riesco a calciare senza problemi. Si migliora solo con la continuità dei minuti".

"Genoa e Frosinone arrivano al momento giusto"

"Siamo scesi in campo dando tutto, senza sbagliare l'approccio alla gara. Purtroppo c'è stata questa disattenzione nel finale. Dobbiamo migliorare e capire che l'attenzione bisogna averla per novantacinque minuti. Affrontiamo Genoa e Frosinone nel momento giusto perché ci faranno capire che squadra siamo e dove vogliamo arrivare".