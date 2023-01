Serie B, LIVE / Cosenza-Benevento 0-1 Si gioca il primo turno del girone d'andata del campionato di serie B

77' - Doppio cambio Cosenza: entrano Cortinovis e Zilli al posto di Larrivey e Rispoli

75' - Conclusione al volo di Schiattarella sugli sviluppi di un calcio d'angolo: la palla sorvola la traversa

74' - Sinistro debole di Karic, facile parata di Micai

73' - Ammonito Meroni per proteste

71' - Per il Cosenza c'è D'Urso al posto di Kornvig

70' - Cambio Benevento: entra Simy al posto di La Gumina

60' - Lancio di Glik per La Gumina che prova il tiro a incrociare: palla fuori

56' - Doppio cambio Cosenza: entrano Merola e La Vardera al posto di Brescianini e Martino

53' - Cross di Martino che dopo una deviazione di El Kaouakibi colpisce la traversa

45' - Comincia il secondo tempo

45'+2' - Termina il primo tempo

45' - Concessi due minuti di recupero

36' - Insidioso sinistro di Koutsoupias dalla distanza: Micai devia in angolo

31' - Gol del Benevento! Dal dischetto insacca Ciano per il vantaggio giallorosso

29' - Rigore per il Benevento! Tocco di mano di Martino su cross di Ciano, Camplone indica subito il dischetto

24' - Nasti trattiene Schiattarella: l'attaccante rossoblù viene ammonito

22' - Prima conclusione del Benevento: Improta lancia in contropiede La Gumina che va al tiro, ma trova la pronta risposta di Micai

18' - Foulon era diffidato: salterà il match con il Genoa per squalifica

18' - Ammonito Foulon per fallo su Kornvig

16' - Paleari si sporca i guantoni su conclusione di Voca

10' - Primi dieci minuti avari di emozioni, meglio il Benevento per quanto riguarda la gestione della palla

1' - Comincia la partita

16:16 - Si osserva un minuto silenzio in memoria di Gianluca Vialli

16:15 - Le squadre entrano in campo

Cosenza-Benevento 0-1, il tabellino

Cosenza (4-3-1-2): Micai; Rispoli (32'st Zilli), Meroni, Vaisanen, Martino (11'st La Vardera); Florenzi, Voca, Brescianini (11'st Merola); Kornvig (26'st D'Urso); Nasti, Larrivey (32'st Cortinovis). A disp.: Lai, Marson, Rigione, Brignola, Venturi, Prestianni. All.: Viali

Benevento (4-3-2-1): Paleari; El Kaouakibi, Glik, Veseli, Foulon; Koutsoupias, Schiattarella, Karic; Ciano, Improta; La Gumina (25'st Simy). A disp.: Manfredini, Kubica, Farias, Thiam Pape, Agnello, Basit, Perlingieri, Pastina, Sanogo, Forte, Capellini. All.: Cannavaro

Arbitro: Camplone di Pescara. Assistenti: Colarossi e Politi. IV uomo: Petrella. VAR e AVAR: Marini e Mastrodonato

Marcatore: 31'pt Ciano su rig.

Note: Ammoniti Foulon, Nasti e Meroni

Benevento, le scelte di Cannavaro: Forte in panchina

Arrivano anche le scelte di formazione di Cannavaro che conferma il modulo (4-3-2-1) ma cambia gli interpreti: in difesa c'è El Kaouakibi dal primo minuto, con Foulon a sinistra, mentre al centro figurano Glik e Veseli. A centrocampo, Cannavaro dà una maglia da titolare a Koutsoupias che completa il pacchetto insieme a Schiattarella e Karic. In avanti, il terminale offensivo è La Gumina, con Ciano e Improta a supporto. Forte parte dalla panchina.

Cosenza, le scelte di Viali

Resa nota la formazione scelta da Viali per il Cosenza. I calabresi si schierano con il 4-3-1-2: in porta Micai, con difesa formata da Rispoli, Meroni, Vaisanen e Martino. A centrocampo Florenzi, Voca e Brescianini, con Kornvig tra le linee alle spalle di Nasti e Larrivey.

Cosenza-Benevento, il prepartita

Al San Vito si apre il girone d'andata del Benevento che scenderà in campo per affrontare il Cosenza di Viali. Non mancano le assenze tra i giallorossi che dovranno fare a meno degli squalificati Acampora, Viviani e Tello, oltre agli infortunati Letizia, Leverbe e Masciangelo. C'è grande attesa per una gara che dovrà significare un rilancio convinto da parte della compagine guidata da Cannavaro, reduce dalla sconfitta interna col Perugia e dall'intenso ritiro di Roma. Servirà una risposta anche ai risultati maturati ieri che hanno visto le vittorie di Cittadella e Spal, così come il pareggio tra Palermo e Parma. In chiave mercato, inoltre, ha parlato il direttore sportivo Foggia che ha chiarito le strategie del club in merito alle voci relative a un addio di Forte e al possibile interessamento per Coda.