Benevento, Veseli: "Pari che non ci voleva, dobbiamo lavorare sulla tensione" Il centrale difensivo nel post gara del match col Cosenza

Dopo Ciano, ha parlato nel postgara di Cosenza anche Veseli: "C'è stata una disattenzione nel finale, non ci voleva proprio una cosa del genere. Non siamo stati in grado di schiacciare il Cosenza nel momento giusto. Siamo scesi in campo con la giusta mentalità, eravamo consapevoli del tipo di partita, ma come ho detto non abbiamo chiuso nel momento giusto, sfruttando le difficoltà del Cosenza. Dobbiamo lavorare sulla tensione. Abbiamo preparato la gara in base all'avversario, consolidando a Roma il lavoro che dobbiamo fare. Potevamo sfruttare meglio qualcosa nel corso della partita, purtroppo nel finale è arrivato quel gol che ci ha vietato la vittoria".

"Dobbiamo avere tutti il senso d'appartenenza"

"Quando indosso la maglia del Benevento sono consapevole che è importantissima per la categoria, soprattutto quando guardo la rosa, lo staff e l'organizzazione. Dobbiamo fare di più. Ognuno di noi deve tirare fuori qualcosa, il senso d'appartenenza dobbiamo averlo tutti per forza, dimostrando che rappresentiamo chi ci guarda. Abbiamo tanti nomi importanti, ma non c'è gioia senza sacrificio: solo così si possono ottenere risultati. Deve uscire fuori quell'orgoglio che porta ad arrabbiarsi se non si segna o se si subisce gol".