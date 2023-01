Benevento-Genoa, la Strega anticiperà il ritiro di Venticano Contro i liguri mancherà Foulon per squalifica

Quest'oggi c'è stata la prima seduta d'allenamento settimanale per il Benevento, a poche ore dal deludente pareggio rimediato al San Vito contro il Cosenza. Domani i giallorossi riposeranno, poi da mercoledì daranno il via alla preparazione che li porterà al match di sabato col Genoa, reduce dall'importante vittoria ottenuta in serata sul Venezia. Giovedì ci sarà una mattutina, con partenza per il ritiro di Venticano in serata che per l'occasione sarà anticipato di un giorno. Seduta al mattino anche venerdì per poi tornare a Venticano, alla vigilia del match che si giocherà alle 14 sul manto erboso del Vigorito.

Tre rientri per Cannavaro. Foulon salta il Genoa

Rispetto alla trasferta calabrese, Cannavaro potrà contare sui rientri di Viviani, Acampora e Tello. Non ci sarà Foulon, squalificato dopo il quinto giallo stagionale rimediato con il Cosenza: un'assenza che crea un'emergenza sulla corsia sinistra di difesa, visto che Masciangelo è alle prese con un problema fisico. Per il Genoa, infine, non ci sarà capitan Bani che sarà appiedato dal Giudice Sportivo per somma di ammonizioni.