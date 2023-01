La frase di Coda che fa preoccupare il Benevento L'attaccante ieri è stato protagonista in Genoa-Venezia

Il gol realizzato ieri nel corso di Genoa-Venezia ha ribadito l'importanza di Massimo Coda per la formazione ligure. L'attaccante rossoblù, da settimane al centro delle voci di mercato legate al Benevento, a meno di clamorose novità, sabato tornerà al Vigorito da avversario. Una partita nella quale vorrà essere protagonista, come sottolineato nel post gara del Ferraris ai microfoni di Sky: "Spero di giocare a Benevento dal primo minuto, non sarei capace di scendere in campo mezz'ora a partita".