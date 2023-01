Benevento, il gesto di Pettinari che non ha fatto piacere ad Andreazzoli L'attaccante della Ternana è un obiettivo di mercato della Strega

Il Benevento ha puntato il mirino su Pettinari per rafforzare il reparto avanzato giallorosso. L'attaccante ieri è sceso in campo dal primo minuto in Reggina-Ternana e ha anche messo a segno il gol del vantaggio delle fere, propiziato da un suo colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Al 32' ha avuto tra i piedi anche l'occasione per raddoppiare, ma si è fatto ipnotizzare da Contini. E' sorto un "caso" dopo la rete, visto che Pettinari non ha esultato con i compagni di squadra. Un gesto di cui i giornalisti di Sky hanno chiesto una spiegazione al tecnico Andreazzoli, il quale ha risposto: "Provate a chiederlo a lui, può darsi che sia in grado di dare una risposta più precisa". Che sia il segno di una imminente cessione? Sarà il mercato a dirlo, con il Benevento che ha individuato nella punta capitolina il nuovo obiettivo per il proprio attacco.