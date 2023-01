Benevento, c'è una nuova pretendente per Forte Pista calda per la possibile cessione dell'attaccante giallorosso

Francesco Forte è in uscita. Non è un mistero che il Benevento stia cercando di cederlo da quando è cominciata la sessione invernale di mercato, anche per via della volontà dell'attaccante stesso di cambiare aria. Nelle scorse settimane ci sono stati dei contatti con il Frosinone, confermati dallo stesso Foggia, ma nelle ultime ore si è fatto avanti l'Ascoli. Il club marchigiano ha chiesto informazioni sulla punta capitolina che è legato al Benevento da un contratto che scadrà nel 2025. Le due società sono in contatto per stabilire la giusta formula per l'eventuale trasferimento. Inutile dire che, dopo l'arrivo di Pettinari, le possibilità di una cessione di Forte sono aumentate in maniera considerevole.