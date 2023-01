Benevento, è fatta per il primo colpo di mercato La Strega ha chiuso l'operazione che rafforza il reparto avanzato

Il Benevento ha definito il primo colpo di mercato. Come anticipato ieri, il club di via Santa Colomba ha chiuso con la Ternana per il cartellino di Stefano Pettinari. Classe 1992, l'attaccante arriva in prestito con diritto di riscatto. In stagione ha totalizzato quattordici presenze con due reti all'attivo, di cui una realizzata proprio contro il Benevento nel match vinto dalle fere al Vigorito. Attaccante d'esperienza, è cresciuto nel settore giovanile della Roma. In carriera ha vestito le maglie, oltre a quella della Ternana, di Crotone, Latina, Pescara, Vicenza, Como, Lecce e Trapani. Vanta 324 presenze in serie B, con 66 reti realizzate nel campionato cadetto. Il suo ruolo è quello di punta centrale. Ieri è andato a segno nel corso di Reggina-Ternana, ma la sua mancata esultanza aveva subito fatto presagire una cessione imminente. Pettinari si metterà subito a disposizione di Cannavaro, in modo da essere convocabile per il match di domenica con il Frosinone.