Pettinari: "Vengo con tanto entusiasmo. Non vedo l'ora di giocare al Vigorito" Le prime parole da calciatore del Benevento del nuovo attaccante giallorosso

Stefano Pettinari è il primo acquisto del Benevento in questa sessione di calciomercato. L'attaccante, giunto dalla Ternana, ha preso il posto del partente Forte, da cui ha preso anche il numero nove. C'è tanta voglia di fare bene da parte della punta capitolina, pronta a mettersi sin da subito a disposizione di Cannavaro in vista del match col Frosinone: "Arrivo a Benevento con tanto entusiasmo. Voglio ringraziare la società che mi ha dato la possibilità di essere qui. Vengo a dare una mano alla squadra in un momento complicato. Sono sicuro che faremo bene". In stagione, Pettinari ha segnato due reti, di cui una proprio al Benevento: "E' stata la squadra che più ci ha messo in difficoltà nel primo tempo, poi c'è stata la reazione della Ternana. Ho avuto comunque un'ottima impressione".

"Pochi gol? Vengo a dare una mano. Speriamo di risolvere le problematiche"

Punta centrale, Pettinari può giocare sia come unico elemento in avanti, ma anche in coppia: "Non è un problema, per me cambia poco. L'importante è ciò che sceglie il mister. Sono contento di trovare Cannavaro. Non vedo l'ora di iniziare". Ed è pronto a contribuire per migliorare le statistiche offensive del Benevento: "Non ho vissuto gli ultimi mesi con voi, quindi non posso dire perché si stia facendo fatica in avanti. Ciò che posso sottolineare è che in rosa ci cono attaccanti importanti. Io vengo a dare una mano, speriamo di risolvere le problematiche quanto prima".

"Voglio fare una settimana importante in vista del Frosinone"

All'orizzonte c'è la trasferta di Frosinone, con Pettinari che potrebbe esordire con la maglia giallorossa: "Adesso il mio pensiero è quello di fare una bella settimana, conoscere tutti i nuovi compagni. Poi è chiaro, affronteremo quella che al momento è la squadra più forte del campionato. Sono fiducioso: potremo fare bene. La serie B è molto equilibrata, la classifica è corta: basta poco per risalire. Ce la metteremo tutta".

"Non vedo l'ora di giocare al Vigorito"

Pettinari trova in giallorosso Koutsoupias, con il quale ha condiviso la scorsa stagione alla Ternana: "Ci siamo sentiti nei giorni scorsi, mi ha parlato molto bene della società e dell'ambiente. Ma non ne avevo dubbi, conosco Benevento perché ci sono venuto parecchie volte da avversario. Sono felicissimo di aver accettato questa avventura. Cosa dico ai tifosi? Spero di ripagare la fiducia di tutti. Non vedo l'ora di giocare la prima partita al Vigorito".