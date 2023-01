Grosso: "Grandi ricordi con Cannavaro: gli faccio l'in bocca al lupo" Il trainer del Frosinone in conferenza: "Fuori causa Boloca, ma sta migliorando"

Eroi di Berlino contro. Grosso e Cannavaro, un titolo mondiale e un hobby che li accomuna, la bici. Che tappa può essere questa tra ciociari e sanniti, pianeggiante, di montagna o a cronometro? Grosso svicola: “Mi auguro che non sia una tappa, perchè lui è molto più bravo di me. Ci daremo un grande abbraccio, abbiamo ricordi talmente grandi e belli che non potranno mai passare, gli voglio molto bene e gli faccio un grande in bocca al lupo così come lui lo farà con me”.

La partita allo Stirpe. Fuori causa Boloca: “Ma il recupero procede bene”. Gli altri ci stanno, compreso Sampirisi e Garritano che hanno avuto dei problemi in settimana. Va in panchina Kone: “Se andrà in campo dove manca da tre mesi saprà aiutare i compagni come sempre”.

Gara difficile: “Il Benevento vale più della sua classifica e ha fatto parecchi scherzetti fuori casa. Anzi non li definirei scherzetti, ma veri e propri colpi. Gara difficile, ma vogliamo renderla difficile anche ai nostri avversari”.