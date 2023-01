Serie B, LIVE / Frosinone-Benevento 0-0 I giallorossi di Cannavaro sono di scena allo Stirpe contro la capolista

48' - Termina il primo tempo. Frosinone-Benevento 0-0

45' - Ammonito Veseli

35' - Ci prova Acampora dalla distanza ma la palla sorvola la porta di Turati

31' - Sinistro di Rohden che viene facilmente bloccato da Paleari

29' - Occasione Benevento: ripartenza di El Kaouakibi che arriva a tu per tu con Turati, ma spedisce il pallone fuori

25' - Poche emozioni in Frosinone-Benevento: i giallorossi chiudono gli spazi e cercano di fare male con le ripartenze, ma fino a questo momento non si sono mai resi pericolosi

17' - Ammonito Pastina per fallo su Monterisi

8' - Il Benevento va in bambola nel proprio versante di destra: il Frosinone è ancora pericoloso con una conclusione di Moro che va fuori

5' - Il Frosinone spinge soprattutto sulla sinistra: Caso passa a Moro che, da buona posizione, calcia in curva

1' - Frosinone subito pericoloso: Frabotta serve Rohden che va a botta sicura, la palla esce di un soffio dopo una deviazione

1' - Comincia Frosinone-Benevento

16:15 - Le squadre osservano un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Carlo Tavecchio

Frosinone-Benevento, il tabellino

Frosinone (4-3-3): Turati; Monterisi, Lucioni, Ravanelli, Frabotta; Rohden, Mazzitelli, Lulic; Insigne, Moro, Caso. A disp.: Loria, Oyono, Kone, Garritano, Bocic, Kalaj, Szyminski, Cotali, Sampirisi, Baez, Oliveri, Borrelli. All.: Grosso

Benevento (3-5-2): Paleari; Veseli, Capellini, Pastina; El Kaouakibi, Tello, Schiattarella, Acampora, Foulon; Simy, Pettinari. A disp.: Manfredini, Lucatelli, Kubica, Karic, Farias, Improta, Agnello, La Gumina, Viviani, Ciano, Perlingieri, Koutsoupias. All.: Cannavaro

Arbitro: Baroni di Firenze. Assistenti: Bindoni e Peretti. IV ufficiale: Frascaro. VAR e AVAR: Nasca e Paganessi

Note: Ammoniti Pastina, Veseli

Frosinone-Benevento, il prepartita

Allo Stirpe c'è il confronto tra Frosinone e Benevento, match valido per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di serie B. I giallorossi, reduci dall'amara sconfitta con il Genoa, cercheranno di ottenere un risultato positivo contro la capolista. Non sarà impresa semplice, soprattutto perché dopo la sconfitta della Reggina e il pareggio del Genoa con il Pisa, l'intento dei ciociari è quello di allungare ulteriormente in classifica sulle inseguitrici. Cannavaro deve fare a meno degli infortunati Letizia, Masciangelo e Glik. In avanti ci sarà l'esordio di Pettinari con la maglia giallorossa.