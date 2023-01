Benevento, Cannavaro: "Puniti da un episodio. Dobbiamo aumentare l'attenzione" Il commento del tecnico giallorosso nel post gara dello Stirpe

Ecco le dichiarazioni di Cannavaro subito dopo il triplice fischio del match tra Frosinone e Benevento: "Paghiamo a caro prezzo delle disattenzioni che ci stanno costando caro. Questo è un peccato perché venire qui e soffrire soltanto dieci minuti è tanta roba. Ho detto ai miei ragazzi che da quando siamo rientrati la prestazione c'è stata. Dobbiamo triplicare tutto. E' un'annata particolare, quindi dobbiamo cercare di non mollare nulla con più fame e determinazione. Solo così si può uscire da questi momenti".

"Con Genoa e Frosinone non si è vista la differenza di classifica"

"I ragazzi non sono superficiali, c'è tanta incazzatura. Abbiamo giocato con le prime in classifica e la differenza l'ha fatta il particolare. La differenza di classifica non si è vista. Dobbiamo avere più fame. Quella con il Venezia sarà una finale. Dobbiamo capire che occorre affrontare le partite in modo molto serio".

"Il rigore? Un controllo in più andava fatto"

"Questo è un mercato particolare. La società sta lavorando, ma ho sempre detto che devo lavorare con chi ho a disposizione. Anche oggi Leverbe ci è mancato perché ha avuto un problema prima della partita. Chi ha giocato ha dato il massimo, dobbiamo aumentarlo soprattutto dal punto di vista dell'attanzione. Abbiamo pagato un qualcosa che ci sta costando caro. Un controllo in più andava fatto sul rigore, ma ormai è andata. Dobbiamo pensare alla prossima, in casa non possiamo concedere più nulla e chi viene deve starci vicino".

"Dobbiamo aumentare l'attenzione"

"Sia Pettinari che SImy hanno fatto il proprio lavoro. Simy l'abbiamo rimesso a posto fisicamente, troverà sicuramente anche lui minutaggio. Pettinari si è subito inserito in un contesto importante. La qualità c'è, dobbiamo aumentare l'attenzione. Il rammarico è che si torna a casa con zero punti dopo che prendi un rigore non netto".

"Tosca ci darà tanto dal punto di vista della cattiveria"

"Tosca è arrivato ieri. Ha grande voglia, sicuramente ci potrà dare tanto sotto il punto di vista dell'attenzione e della cattiveria. E' un bel difensore. A sinistra ci sono delle situazioni che la società sta valutando. Non penso che andranno via sia Foulon che Masciangelo. Sono tranquillo perché la società sta lavorando tanto per rafforzare la squadra. Non sono preoccupato perché i ragazzi stanno lavorando bene, ma stiamo raccogliendo troppo poco".