Benevento, ecco perché Aké non è convinto Si è arenata la pista con la Juventus per l'esterno francese

Sembra che si sia arenata la pista che porterebbe Aké al Benevento. Il club giallorosso aveva trovato un'intesa di massima con la Juventus, ma il calciatore non è convinto dalla destinazione sannita. Il motivo è semplice: il classe 2001 non avrebbe l'intenzione di giocare in serie B, seppur con la formula del prestito. In questo discorso, c'è da dirlo, non aiuta neanche la classifica del Benevento. Qualora dovesse vestire un'altra maglia, Aké vorrebbe farlo nel campionato di massima serie. Questa è stata la motivazione principale che ha portato la trattativa a complicarsi.