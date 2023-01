Benevento, ufficiale: un arrivo e una partenza Nel mirino del club di via Santa Colomba anche un attaccante

Masciangelo saluta il Sannio e si accasa al Palermo. Era nell'aria. Già da qualche giorno si rincorrevano le voci di una sua possibile partenza. Dopotutto Fabio Cannavaro è stato chiaro: non ci sono giocatori inamovibili in quel ruolo. Masciangelo va al Palermo attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto per la società sicula. Ma il diesse Foggia si è subito messo al lavoro per colmare il vuoto. Nel mirino è finito il giovane del Pisa Roko Jureskin (classe 2000). Anche in questo caso si tratta di un prestito ma con la contro opzione da parte dei toscani. Queste le due operazioni del momento. Mancano ancora delle ore alla chiusura del mercato. E pare proprio che l'ultimo colpo del Benevento potrebbe essere quello dell'attacco. Non è sfumata del tutto la pista che porta a Coda del Genoa.