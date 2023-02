Benevento, seduta all'Imbriani: c'è capitan Letizia I giallorossi lavorano in vista del Venezia. Anticipato anche questa settimana il ritiro

Allenamento mattutino all'Imbriani per il Benevento che prosegue la preparazione al match di sabato col Venezia. I giallorossi continueranno domani con una pomeridiana, così come giovedì. Anche questa settimana, come accaduto prima del match col Genoa, la truppa di Cannavaro anticiperà di un giorno il ritiro di Venticano che quindi comincerà nella serata di giovedì. Per venerdì è fissata una mattutina, con il tecnico giallorosso che parlerà alla stampa alle 13:15. La conferenza sarà trasmessa in diretta esclusiva da Ottochannel.

Letizia regolarmente in campo

Ha preso parte alla seduta anche capitan Letizia, reduce da un infortunio che l'ha tenuto fuori dal campo per quasi due mesi. La condizione dell'esterno difensivo cresce e sabato sarà tra i convocati del match tra Benevento e Venezia. Una finale, come definita da Cannavaro, che la Strega dovrà vincere a ogni costo per distanzarsi dalla zona retrocessione.