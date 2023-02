Benevento, un difensore pronto al rientro con il Venezia Buone notizie per Cannavaro in vista dello scontro diretto di sabato

Ci sarà anche Leverbe tra i convocati del match di sabato con il Venezia. Il centrale difensivo ha saltato Frosinone a causa di un attacco influenzale che ha pienamente smaltito. Cannavaro era intenzionato a inserirlo nell'undici titolare allo Stirpe, virando poi su Pastina. Negli ultimi giorni, Leverbe si è regolarmente allenato con il gruppo, candidandosi per scendere in campo dal primo minuto nello scontro salvezza con i lagunari.

Glik fa progressi, ma tornerà col Cagliari

Continua a fare progressi Kamil Glik. Anche il polacco ha saltato Frosinone, ma per lui c'è stata una problematica al ginocchio. La sua condizione è in miglioramento, ma lo staff medico non ha intenzione di accelerare rischiando quindi delle ricadute. Con l'arrivo di Tosca e il rientro di Leverbe, Cannavaro potrà usufruire di una certa abbondanza per quanto riguarda il pacchetto dei centrali. Probabile, a questo punto, che Glik tornerà a disposizione in occasione della trasferta di Cagliari, in programma l'11 febbraio.