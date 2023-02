Di Nardo: "Il Benevento deve ripartire dalla prestazione di Frosinone" Il commento dell'ex giallorosso: "Con il Venezia serviranno le giuste convinzioni per vincere"

Antonio Di Nardo non ha perso mai di vista il Benevento. Spesso è al Vigorito per assistere agli incontri dei giallorossi, proprio come accaduto domenica scorsa quando era presente allo Stirpe, da buon doppio ex, per il match che ha visto contrapporsi il Frosinone e la Strega: "Ho visto un buon Benevento - ha rivelato Di Nardo - mi è piaciuto molto. Non meritava assolutamente di perdere, anzi avrebbe dovuto portare a casa qualcosa in più. Ho visto una squadra organizzata che sapeva ciò che voleva. Non so se questo sia dovuto a dei demeriti del Frosinone che sta facendo un campionato strepitoso, proprio per questo ci si aspettava qualcosa in più. Sta di fatto che la prestazione dei giallorossi è stata buona, ma nonostante tutto è arrivata la sconfitta. Questo può influire molto a livello mentale. Sono onesto: se avessi visto la partita senza conoscere la classifica, non avrei mai pensato che il Benevento fosse in questa posizione".

"Quel rigore in passato non lo avrebbero fischiato. Il Benevento deve ripartire dalla prestazione"

"Questo è sicuramente un momento d'oro per il Frosinone perché gli gira tutto bene, mentre per il Benevento è l'opposto. C'è anche da dire che il rigore assegnato dall'arbitro è stato strano, magari in passato non lo avrebbero mai fischiato. Perdere è stata una mazzata, ma il Benevento deve ripartire dalla prestazione. Sicuramente qualcosa deve essere aggiustato: gli attaccanti potevano fare qualcosa in più, in certe partite occorre finalizzare: è un momento che dura tanto".

"Con il Venezia sarà una gara tattica e poco spettacolare"

"Sabato c'è il Venezia e queste sono le partite più brutte. Quando ci sono confronti di bassa classifica, dove i punti sono fondamentali, lo spettacolo viene meno. Prevedo una gara molto tattica, poi dipenderà molto dall'andamento. Il Benevento deve uscire fortificato dalla prestazione di Frosinone, in modo da affrontare il Venezia con maggiori convinzioni. Una possibile vittoria gli darebbe uno slancio importante".

"Poche vittorie in casa? I motivi possono essere molteplici"

"Il Benevento non fa risultati al Vigorito? Le cause potrebbero essere tantissime. Può darsi che fa fatica quando trova squadre che si chiudono, ma si può pensare anche alle pressioni. In momenti particolari, qualche calciatore potrebbe avere qualche difficoltà in più nel gestire le critiche. Giocare in trasferta è diverso, forse per questo ci sono risultati differenti. Ma ripeto, ci sono tanti elementi in gioco: l'importante è sorvolare su questi fattori, cercare di archiviare e guardare avanti nel migliore dei modi".

"Pettinari? Cambiare aria può darti nuovi stimoli"

"Spesso cambiare aria per un attaccante può risultare positivo. Pettinari è arrivato a Benevento dopo l'esperienza di Terni, questo può essere uno stimolo in più per fare bene. Spero che quella giallorossa possa essere la piazza dove segnerà tanti gol".