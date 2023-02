Benevento, Palermo direttore sportivo? Arriva la secca smentita La risposta del presidente del settore giovanile giallorosso ai rumors

Nelle ultime ore è circolata la voce che vedrebbe Diego Palermo come nuovo direttore sportivo del Benevento Calcio dopo l'esonero di Pasquale Foggia. Una notizia fatta circolare da qualche sito che ha subito fatto il giro del web. In serata è arrivata la smentita, via social, da parte dello stesso Palermo:

"Leggo su svariati media di un mio possibile incarico quale Direttore Sportivo del Benevento, per evitare il diffondersi, in un momento così delicato, per la nostra squadra, di notizie completamente prive di fondamento che creano solo confusione e inutili discussioni, Vi informo che nessun incarico o proposta mi è stata fatta dal Presidente Vigorito al quale faccio gli auguri di venire fuori quanto prima da questa incredibile situazione che non appartiene alla nostra amata società che mi onoro di rappresentare quale Presidente del Settore Giovanile".