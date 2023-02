Benevento, le ultime sul nuovo direttore sportivo In molti si sono proposti a Vigorito dopo l'esonero di Foggia

L'esonero di Pasquale Foggia ha lasciato vuoto il posto di direttore sportivo del Benevento Calcio. Nelle ultime ore, sono circolati tanti nomi di dirigenti accostati al club di via Santa Colomba. Non c'è nulla di fondato, nonostante in molti si siano proposti. Il massimo dirigente giallorosso ha intenzione di prendersi del tempo per valutare il profilo giusto al quale consegnare un ruolo così importante. Non ci sono assilli sotto questo punto di vista, con l'attenzione di tutto l'ambiente giallorosso che al momento è riversata sul campo e sulla speranza che l'arrivo di Stellone possa portare a un cambio di rotta.

Da escludere un ritorno di Foggia

Tra le tanti voci c'è stata anche l'ipotesi, del tutto infondata, di un possibile dietrofront da parte di Vigorito in merito alla posizione dell'ormai ex direttore. La decisione scaturita sabato scorso ha definitivamente chiuso l'esperienza di Foggia nel Sannio, dopo cinque anni e mezzo caratterizzati da una promozione, due play off di B e una retrocessione dal campionato di serie A.