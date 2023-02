Benevento, Zazzaroni commenta le ultime mosse di Vigorito. Ecco cosa ha detto L'analisi del direttore del Corriere dello Sport a "Domenica azzurra"

Nel corso di "Domenica azzurra", programma di approfondimento sul Napoli in onda su Ottochannel, è intervenuto Ivan Zazzaroni. Il direttore del Corriere dello Sport ha commentato gli ultimi avvenimenti accaduti in casa Benevento, dall'esonero di Cannavaro fino all'ingaggio di Roberto Stellone.

"Stellone è un uomo di categoria, ma i calciatori devono fare la differenza"

"Faccio un grande in bocca al lupo al Benevento. Mi è dispiaciuto l'esonero di Cannavaro, ma la serie B parla un'altra lingua. Sia lui che De Rossi sono abituati ad altri livelli, ma partire da questa categoria è molto complicato perché al momento è un altro sport rispetto a ciò che hanno vissuto da calciatori. Auguro al Benevento di riprendersi in fretta. Vedo il mio amico Oreste soffrire come pochi, aveva ben altre idee e ambizioni. Gli mando un messaggio di grande incoraggiamento. Stellone? Lo conosco bene. E' un uomo di categoria. In questo momento penso siano molto importanti i calciatori. Loro fanno la differenza reale. Ci vuole potenziale, qualità e disponibilità. In serie B serve tanta determinazione".