Sfide col Cagliari tormentate, ma l'ultima volta in Sardegna... Il 6 gennaio del 2021 i giallorossi si imposero con i gol di Sau e Tuia

(f.s.) Stellone non ha mai prima d'ora affrontato “sir Claudio” Ranieri. In compenso il Benevento ha incrociato per ben sei volte i sardi nel corso della sua storia. La prima volta fu in Coppa Italia. Stagione 1982/83, fase iniziale a gironi, sei squadre per ogni raggruppamento: quello del Benevento vedeva ai nastri di partenza appunto il Cagliari, poi Torino, Palermo, Monza e Reggiana (il girone lo vinse il Torino, davanti al Cagliari, poi il Palermo. In coda appaiate a 3 punti Monza. Reggiana e Benevento). Al Sant'Elia, domenica 29 agosto 1982, finì 1 a 1 con vantaggio sardo di Piras e pareggio giallorosso del sangiorgese Mottola. Fu un antipasto delle sfide di campionato negli ultimi anni. Primo incontro in A a Cagliari il 25 ottobre 2017: in panchina già De Zerbi, partita maledetta. Vantaggio sardo di Faragò. Pari giallorosso di Iemmello su calcio di rigore al 49' del secondo tempo, Cagliari di nuovo avanti al 50' con un gran colpo di testa di Pavoletti. Stesso clichet sfortunato al ritorno, quando i giallorossi andarono avanti con un gran gol di Brignola, ma si fecero raggiungere e superare nel recupero da Pavoletti (46') e da un rigore di Barella (51').

La storia sembrava potesse cambiare nel campionato di serie A 20/21. Nella gara d'andata nel giorno dell'Epifania (6 gennaio 21, l'ultima sfida in ordine cronologico in terra sarda), la truppa di Inzaghi sbancò la Sardegna Arena grazie ai gol dell'ex Sau e di Alessandro Tuia (il Cagliari era passato in vantaggio con Joao Pedro), ma al ritorno il 9 maggio del 2021 approfittarono delle follie di Mazzoleni (al Var) e Doveri (arbitro in campo) per vincere la sfida salvezza al Vigorito (3-1, Lykogiannis al 1', Lapadula al 16', Pavoletti al 64', Joao Pedro al 93').

Ultima sfida in ordine cronologico quella del girone d'andata lo scorso 10 settembre. La squadra allenata da Caserta era reduce da due vittorie di fila contro Frosinone e Venezia, ma dovette arrendersi ai sardi (unica vittoria esterna di questo campionato per loro) per una disattenzione della difesa su Lapadula e per un'errata interpretazione del fuorigioco su Luvumbo. 2 a 0 e tradizione consolidata.

Nella foto di Taddeo il gol di Sau il 6 gennaio 2021 alla Sardegna Arena