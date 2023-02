Cagliari, esplode il caso Zappa. Le parole di Bonato e cosa c'entra il Benevento I sardi hanno chiesto di ripetere il match con il Modena per errore tecnico

Sta facendo discutere il caso Zappa in casa Cagliari. Il risultato del match tra il Modena e la formazione rossoblù non è stato omologato a causa del ricorso presentato dai sardi, in merito alla presunta mancata espulsione del difensore.

Modena-Cagliari, cosa è successo

Sul finire del primo tempo, l'arbitro Perenzoni ha estratto un cartellino giallo per proteste dopo l'espulsione di Rog, con i presenti che pensavano fosse indirizzato a Zappa. Lo stesso direttore di gara, però, durante l'intervallo aveva rassicurato i dirigenti del Modena di non aver ammonito nessuno. Nella ripresa, al minuto 88, c'è stato l'effettivo giallo per il calciatore, come regolarmente riportato dal Giudice Sportivo. Il Cagliari ha chiesto di ripetere la partita per errore tecnico perché, secondo la società, Zappa andava espulso. Una posizione espressa questa mattina dallo stesso direttore sportivo Bonato in conferenza stampa: "I vertici arbitrali hanno riconosciuto l’errore, sono stati dei signori e hanno chiesto scusa. Ci auguriamo che questa gara si possa ridisputare. Anche Perenzoni ha rilevato il proprio errore, ha spiegato la dinamica sull’espulsione di Rog e ha parlato solo di questo”. Allo stato attuale sembra essere difficile che si possa ripetere l'incontro, soprattutto perché l'errore non ha favorito il Modena (anzi, la mancata espulsione l'ha addirittura penalizzato), ma anche perché lo stesso Perenzoni potrà sottolineare di non aver mai ammonito Zappa nel primo tempo. Il Giudice Sportivo emetterà il suo verdetto il prossimo 13 febbraio.

Il Benevento segue la vicenda

Cosa c'entra il Benevento? Allo stato attuale, Zappa può giocare regolarmente contro la compagine guidata da Stellone nel match di sabato perché non è stato espulso. Qualora, però, dovesse scendere in campo e il 13 febbraio il Giudice Sportivo accertasse l'errore tecnico con conseguente espulsione e ripetizione di Modena-Cagliari, allora il Benevento potrebbe fare ricorso. Una possibilità remota, ma che potrebbe verificarsi.