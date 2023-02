Benevento, Stellone fa le prove generali nel test con la Primavera (FOTO) Al Vigorito l'amichevole con la compagine di Scarlato in vista del match col Cagliari

Questo pomeriggio, il Benevento ha sostenuto un test in famiglia contro la compagine Primavera di Gennaro Scarlato. E' stato un impegno di grande importanza per il nuovo tecnico Stellone, attraverso cui ha avuto modo di fare le prove generali in vista del match di sabato con il Cagliari, a pochi giorni dalla firma con il club di via Santa Colomba.

Letizia c'è. Stellone valuta il sostituto di Schiattarella e Viviani

Sotto gli occhi del presidente Vigorito, la Strega ha svolto la seduta sul manto erboso dello stadio. Si è visto capitan Letizia che sarà tra i convocabili per la sfida dell'Unipol Domus. Il problema maggiore che dovrà fronteggiare Stellone è quello relativo alle assenze di Schiattarella e Viviani per squalifica. Due defezioni che privano la Strega di due elementi molto importanti per il gioco della Strega. In quella posizione, Stellone ha provato sia Kubica che Acampora, con uno dei due che in Sardegna riceverà il compito di sostituire Schiattarella. Nella retroguardia, invece, va verso un nuovo forfait Glik. Nella giornata di domani, i giallorossi si ritroveranno prima in sala video in mattinata, poi nel pomeriggio è prevista una nuova seduta d'allenamento all'Imbriani.