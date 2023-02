Cagliari, Ranieri: "Il Benevento è il nostro opposto, dobbiamo stare attenti" La conferenza stampa del tecnico dei sardi in vista del match di sabato

Conferenza stampa di presentazione di Cagliari-Benevento da parte di Claudio Ranieri. Ecco le sue dichiarazioni, a partire dal caso Zappa: "Non rischia nulla perché non è stato ammonito. E' stato sventolato un cartellino giallo, ma in base al comunicato del Giudice non c'è. Noi siamo a posto".

Obiettivo promozione diretta

"Per arrivare in zona promozione dobbiamo fare 66/67 punti. Non dico che sarà facile, ma se punto in alto e non riesco vado ai play off. Ciò non vuol dire che non siamo ambiziosi. Ci sono molti calciatori che non avrò a disposizione, mi auguro che da qui a breve possa puntare sul maggior numero di calciatori possibili per mettere in campo una formazione adatta alla formazione che troveremo".

Benevento pericoloso in trasferta

"Anche Cannavaro cambiava spesso il suo sistema di gioco, Stellone nella Reggina ha fatto lo stesso. Dobbiamo saper leggere le partite, ci prepariamo per affrontare una squadra che è il nostro opposto: loro hanno fatto più punti in trasferta che in casa. Hanno perso solo tre partite fuori casa, facendolo a Brescia, Como e Frosinone di misura. Questo dice di una squadra che lotta e che gioca, perché se ha vinto tre partite e cinque le ha pareggiate vuol dire che c'è del buono. Dobbiamo stare attentissimi. Chiedo al pubblico di starci vicino".