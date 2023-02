Cagliari-Benevento, i convocati di Stellone: rientra Letizia. Out 8 calciatori I disponibili tra i giallorossi in vista del match con i sardi

Sono ventitré i convocati di Stellone per il match di domani tra Cagliari e Benevento. Come annunciato in conferenza stampa, il tecnico giallorosso dovrà fare a meno di Ciano, El Kaouakibi, Farias, Vokic e Glik. Out Pastina a causa della febbre. Saltano la trasferta sarda anche gli squalificati Schiattarella e Viviani.

I convocati di Stellone

PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Paleari;

DIFENSORI: Capellini, Foulon, Letizia, Leverbe, Perlingieri, Tosca, Veseli;

CENTROCAMPISTI: Acampora, Basit, Improta, Jureskin, Karic, Koutsouoias, Kubica, Sanogo, Tello;

ATTACCANTI: Agnello, La Gumina, Simy, Pettinari.

INDISPONIBILI: Ciano, El Kaouakibi, Farias, Glik, Pastina, Vokic

SQUALIFICATI: Schiattarella, Viviani;

DIFFIDATI: Glik, Leverbe, Pastina.