Strega, ti ricordi di Agyei? Dà l'addio al calcio e ringrazia Benevento L'annuncio dell'ex centrocampista giallorosso

A soli trentuno anni, termina la carriera di Agyei. Il centrocampista di origini ghanesi ha vestito la maglia giallorossa dal 2013 al 2015, per poi trasferirsi in prestito alla Caserta. Nella stagione 2016/2017, la prima in serie B del club giallorosso, ha marcato solo una presenza, prima di fare le valigie per trasferirsi all'Ancona. Dopo quattro anni alla Carrarese, Agyei ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo.

L'annuncio dell'ex giallorosso

L'annuncio è avvenuto tramite i social, dove Agyei ha ringraziato tutte le società in cui ha militato: "Caro Pallone. E' arrivato il momento di dire grazie a tutte le persone che mi hanno dato la possibilità di giocare nella loro città, era il mio sogno di diventare un calciatore professionista e l'ho fatto grazie a voi. Spero di aver dato tutto o lasciato qualcosa a livello calcistico e umano. Lascio questo sport meraviglioso che per me ha dato tanto. Grazie".