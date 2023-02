Letizia: "I colpevoli siamo noi calciatori. Con il Brescia dobbiamo vincere" Le parole del capitano del Benevento dopo il match con il Cagliari

Ecco le dichiarazioni di Letizia al termine del match con il Cagliari: "Non sono al massimo della condizione, ma gradualmente tornerò in forma. Con Stellone abbiamo fatto ciò che ci ha chiesto, ovvero essere molto cattivi. Purtroppo capita che su una palla inattiva subisci gol: questo è stato il rammarico. Questo è un momento delicato, ma pensiamo al match di sabato con il Brescia che sarà una finale. La classifica parla chiaro, neanche loro stanno bene. Dovremo vincere a tutti i costi, inutile girarci intorno: dobbiamo cercare di rialzarci il prima possibile".

"Dispiace per ciò che è successo con gli esoneri di Cannavaro e Foggia. I colpevoli siamo noi calciatori, quindi c'è bisogno di guardarci allo specchio e di dare di più. La cosa più importante è tenere la categoria. Chi arriva o non arriva, dobbiamo dare noi qualcosa in più. La società non merita dove sta, questa è la cosa sicura".

"Questa sconfitta ci dà certezze di quanto siamo squadra. Non è facile venire a Cagliari e giocare in questo modo. Il campionato inizia da sabato, dobbiamo portare i punti a casa".