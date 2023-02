Benevento, Tosca: "Uniti possiamo risalire la classifica" Il centrale difensivo: "Non meritiamo questa posizione. Dobbiamo essere una famiglia"

Ecco le dichiarazioni di Tosca al termine di Cagliari-Benevento. Il centrale difensivo è partito dalla tragedia dei giorni scorsi accaduta in Turchia: "Mi dispiace molto per quanto accaduto in Turchia, spero che il mondo dia un supporto. Anche io ho dato una mano, queste sono le cose brutte della vita. Siamo qui per parlare di calcio, sono una persona positiva. Ho visto l'atteggiamento giusto da parte di tutti, non meritiamo questa posizione di classifica. Sabato inizia il campionato per noi, con una vittoria cambierà tutto".

"Cambiare porta sempre uno shock. Purtroppo ci è mancata la fortuna che non si allena, ma con il lavoro possiamo attirarla a noi. Dobbiamo essere una famiglia, mancano tante partite. Sento con il cuore che non possiamo stare in questa posizione di classifica. Sono arrivato con grande entusiasmo che non perderò mai. Dobbiamo stare insieme per risalire la classifica".

"Il mister ci ha dato tutte le informazioni sulle palle inattive, poi nel campo può esserci una disattenzione. La cosa certa è che sappiamo cosa fare in campo".

"Il Brescia? Inizierà il nostro campionato. Dobbiamo vincere e cambiare la testa per risalire".