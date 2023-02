Insigne: "L'addio al Benevento è stato duro, ma dovevo cambiare aria" Le parole dell'attuale attaccante del Frosinone, ex calciatore giallorosso

Intervistato nel corso della trasmissione Kick Off, Roberto Insigne ha ricordato gli anni vissuti in giallorosso: “A Benevento sono stato 4 anni e mi sono trovato più che bene. Non nascondo che quando sono andato via, mia moglie era quasi in lacrime. Per noi la città beneventana è sempre stata quasi come una seconda casa. Ma dopo 4 anni e molte partite in cui venivo ‘contestato’, era giunto il momento di cambiare aria. Mi dispiace per il momento attuale che stanno vivendo e spero che ne verranno fuori al più presto”.